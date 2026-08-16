قیمت امروز Moo Dang

قیمت لحظه‌ ای Moo Dang (MOODANG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOODANG به USD برابر با $ 0 برای هر MOODANG می‌ باشد.

توکن Moo Dang در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,796.96 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 989.95M MOODANG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOODANG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOODANG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.34% و در هفت روز اخیر به میزان -8.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Moo Dang (MOODANG)

ارزش بازار $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K سرمایه در گردش 989.95M 989.95M 989.95M عرضه کل 989,949,775.783734 989,949,775.783734 989,949,775.783734

ارزش بازار فعلی Moo Dang برابر است با $ 16.80K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOODANG برابر است با 989.95M، و عرضه کل آن 989949775.783734 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.80K است.