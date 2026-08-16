قیمت امروز mogging

قیمت لحظه‌ ای mogging (MOGGING) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOGGING به USD برابر با $ 0 برای هر MOGGING می‌ باشد.

توکن mogging در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42,031 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.80M MOGGING می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOGGING در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOGGING طی یک ساعت گذشته به میزان +0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -20.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار mogging (MOGGING)

ارزش بازار $ 42.03K$ 42.03K $ 42.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.03K$ 42.03K $ 42.03K سرمایه در گردش 999.80M 999.80M 999.80M عرضه کل 999,795,331.255326 999,795,331.255326 999,795,331.255326

ارزش بازار فعلی mogging برابر است با $ 42.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOGGING برابر است با 999.80M، و عرضه کل آن 999795331.255326 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.03K است.