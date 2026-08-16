قیمت امروز Messy Virgo

قیمت لحظه‌ ای Messy Virgo (MESSY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MESSY به USD برابر با $ 0 برای هر MESSY می‌ باشد.

توکن Messy Virgo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 551,635 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 986.90M MESSY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MESSY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MESSY طی یک ساعت گذشته به میزان +1.17% و در هفت روز اخیر به میزان -3.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 160.86 رسیده است.

اطلاعات بازار Messy Virgo (MESSY)

ارزش بازار $ 551.64K$ 551.64K $ 551.64K حجم (24 ساعته) $ 160.86$ 160.86 $ 160.86 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 551.64K$ 551.64K $ 551.64K سرمایه در گردش 986.90M 986.90M 986.90M عرضه کل 986,896,128.5058155 986,896,128.5058155 986,896,128.5058155

ارزش بازار فعلی Messy Virgo برابر است با $ 551.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 160.86. عرضه در گردش MESSY برابر است با 986.90M، و عرضه کل آن 986896128.5058155 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 551.64K است.