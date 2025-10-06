قیمت لحظه‌ ای Jump Tom امروز برابر است با 0.00002 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JUMP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JUMP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Jump Tom امروز برابر است با 0.00002 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JUMP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JUMP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Jump Tom

Jump Tom قیمت لحظه ای(JUMP)

قیمت لحظه‌ ای 1 JUMP به USD:

$0.00002
+53.84%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Jump Tom (JUMP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:54:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Jump Tom (JUMP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000103
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00003844
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000103
$ 0.00003844
--
--
-7.84%

+53.84%

-96.67%

-96.67%

قیمت لحظه‌ ای Jump Tom (JUMP) برابر است با $ 0.00002. در 24 ساعت گذشته، JUMP در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000103 تا حداکثر $ 0.00003844 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته JUMP برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، JUMP در یک ساعت گذشته -7.84%، در 24 ساعت گذشته +53.84% و در 7 روز گذشته -96.67% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Jump Tom (JUMP)

--
$ 729.41K
$ 20.00K
--
1,000,000,000
BSC

ارزش بازار فعلی Jump Tom برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 729.41K. عرضه در گردش JUMP برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.00K است.

تاریخچه قیمت Jump Tom (JUMP) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Jump Tom برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0000069995+53.84%
30 روز$ -0.00098-98.00%
60 روز$ -0.00098-98.00%
90 روز$ -0.00098-98.00%
تغییر قیمت امروز Jump Tom

امروز، JUMP تغییر $ +0.0000069995 (+53.84%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Jump Tom

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00098 (-98.00%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Jump Tom

با گسترش بازه به 60 روز، JUMP تغییر $ -0.00098 (-98.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Jump Tom

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00098 (-98.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Jump Tom (JUMP) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Jump Tom را ببینید.

Jump TomJUMP چیست

جامپ تام (Jump Tom)‌یک بازی بلاکچین نوآورانه است که مکانیک پرش کلاسیک را با مدل اقتصادی وب 3 ترکیب می‌کند و بر روی اکوسیستم زنجیره BNB مستقر شده است. این بازی که از بازی پرطرفدار جهانی "جامپ جامپ" الهام گرفته شده است، گیم‌ پلی را با کنترل‌ های بهینه شده توسط هوش مصنوعی بهبود می‌ بخشد و رقابت غیرمتمرکز PVP + مشوق‌ های دو مسیره را معرفی می‌کند و مرزهای "بازی برای کسب درآمد" را از نو تعریف می‌کند.

هم اکنون Jump Tom در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Jump Tom خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ JUMP را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Jump Tom را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Jump Tom شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Jump Tom (USD)

ارزش Jump Tom (JUMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Jump Tom (JUMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Jump Tom را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Jump Tom را بررسی کنید!

توکنومیکس Jump Tom (JUMP)

درک، توکنومیکس Jump Tom (JUMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JUMP بیشتر بدانید!

نحوه خریدJump Tom (JUMP)

آیا به دنبال نحوه خرید Jump Tom هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Jump Tom را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

JUMP به ارزهای محلی

1 Jump Tom(JUMP) به VND
0.5263
1 Jump Tom(JUMP) به AUD
A$0.0000304
1 Jump Tom(JUMP) به GBP
0.0000148
1 Jump Tom(JUMP) به EUR
0.000017
1 Jump Tom(JUMP) به USD
$0.00002
1 Jump Tom(JUMP) به MYR
RM0.000084
1 Jump Tom(JUMP) به TRY
0.0008388
1 Jump Tom(JUMP) به JPY
¥0.00304
1 Jump Tom(JUMP) به ARS
ARS$0.0286532
1 Jump Tom(JUMP) به RUB
0.0016
1 Jump Tom(JUMP) به INR
0.0017652
1 Jump Tom(JUMP) به IDR
Rp0.3333332
1 Jump Tom(JUMP) به PHP
0.001182
1 Jump Tom(JUMP) به EGP
￡E.0.0009474
1 Jump Tom(JUMP) به BRL
R$0.0001074
1 Jump Tom(JUMP) به CAD
C$0.000028
1 Jump Tom(JUMP) به BDT
0.0024476
1 Jump Tom(JUMP) به NGN
0.0291544
1 Jump Tom(JUMP) به COP
$0.076923
1 Jump Tom(JUMP) به ZAR
R.0.0003452
1 Jump Tom(JUMP) به UAH
0.0008424
1 Jump Tom(JUMP) به TZS
T.Sh.0.049261
1 Jump Tom(JUMP) به VES
Bs0.00426
1 Jump Tom(JUMP) به CLP
$0.01878
1 Jump Tom(JUMP) به PKR
Rs0.0056464
1 Jump Tom(JUMP) به KZT
0.0107584
1 Jump Tom(JUMP) به THB
฿0.0006508
1 Jump Tom(JUMP) به TWD
NT$0.0006122
1 Jump Tom(JUMP) به AED
د.إ0.0000734
1 Jump Tom(JUMP) به CHF
Fr0.0000158
1 Jump Tom(JUMP) به HKD
HK$0.0001552
1 Jump Tom(JUMP) به AMD
֏0.0076862
1 Jump Tom(JUMP) به MAD
.د.م0.0001844
1 Jump Tom(JUMP) به MXN
$0.0003678
1 Jump Tom(JUMP) به SAR
ريال0.000075
1 Jump Tom(JUMP) به ETB
Br0.0030292
1 Jump Tom(JUMP) به KES
KSh0.0025838
1 Jump Tom(JUMP) به JOD
د.أ0.00001418
1 Jump Tom(JUMP) به PLN
0.0000726
1 Jump Tom(JUMP) به RON
лв0.0000872
1 Jump Tom(JUMP) به SEK
kr0.0001874
1 Jump Tom(JUMP) به BGN
лв0.0000334
1 Jump Tom(JUMP) به HUF
Ft0.0066688
1 Jump Tom(JUMP) به CZK
0.0004172
1 Jump Tom(JUMP) به KWD
د.ك0.00000612
1 Jump Tom(JUMP) به ILS
0.000065
1 Jump Tom(JUMP) به BOB
Bs0.0001384
1 Jump Tom(JUMP) به AZN
0.000034
1 Jump Tom(JUMP) به TJS
SM0.000185
1 Jump Tom(JUMP) به GEL
0.0000544
1 Jump Tom(JUMP) به AOA
Kz0.0182314
1 Jump Tom(JUMP) به BHD
.د.ب0.00000752
1 Jump Tom(JUMP) به BMD
$0.00002
1 Jump Tom(JUMP) به DKK
kr0.000128
1 Jump Tom(JUMP) به HNL
L0.000527
1 Jump Tom(JUMP) به MUR
0.000907
1 Jump Tom(JUMP) به NAD
$0.0003444
1 Jump Tom(JUMP) به NOK
kr0.0001996
1 Jump Tom(JUMP) به NZD
$0.0000346
1 Jump Tom(JUMP) به PAB
B/.0.00002
1 Jump Tom(JUMP) به PGK
K0.000084
1 Jump Tom(JUMP) به QAR
ر.ق0.0000728
1 Jump Tom(JUMP) به RSD
дин.0.0020118
1 Jump Tom(JUMP) به UZS
soʻm0.2439024
1 Jump Tom(JUMP) به ALL
L0.001663
1 Jump Tom(JUMP) به ANG
ƒ0.0000358
1 Jump Tom(JUMP) به AWG
ƒ0.000036
1 Jump Tom(JUMP) به BBD
$0.00004
1 Jump Tom(JUMP) به BAM
KM0.0000336
1 Jump Tom(JUMP) به BIF
Fr0.05952
1 Jump Tom(JUMP) به BND
$0.0000258
1 Jump Tom(JUMP) به BSD
$0.00002
1 Jump Tom(JUMP) به JMD
$0.003207
1 Jump Tom(JUMP) به KHR
0.080645
1 Jump Tom(JUMP) به KMF
Fr0.00846
1 Jump Tom(JUMP) به LAK
0.4347826
1 Jump Tom(JUMP) به LKR
රු0.0060844
1 Jump Tom(JUMP) به MDL
L0.0003396
1 Jump Tom(JUMP) به MGA
Ar0.089686
1 Jump Tom(JUMP) به MOP
P0.00016
1 Jump Tom(JUMP) به MVR
0.000306
1 Jump Tom(JUMP) به MWK
MK0.0347222
1 Jump Tom(JUMP) به MZN
MT0.0012782
1 Jump Tom(JUMP) به NPR
रु0.0028236
1 Jump Tom(JUMP) به PYG
0.14184
1 Jump Tom(JUMP) به RWF
Fr0.02902
1 Jump Tom(JUMP) به SBD
$0.0001646
1 Jump Tom(JUMP) به SCR
0.0002734
1 Jump Tom(JUMP) به SRD
$0.0007978
1 Jump Tom(JUMP) به SVC
$0.000175
1 Jump Tom(JUMP) به SZL
L0.0003444
1 Jump Tom(JUMP) به TMT
m0.0000702
1 Jump Tom(JUMP) به TND
د.ت0.00005836
1 Jump Tom(JUMP) به TTD
$0.0001358
1 Jump Tom(JUMP) به UGX
Sh0.06968
1 Jump Tom(JUMP) به XAF
Fr0.01124
1 Jump Tom(JUMP) به XCD
$0.000054
1 Jump Tom(JUMP) به XOF
Fr0.01124
1 Jump Tom(JUMP) به XPF
Fr0.00204
1 Jump Tom(JUMP) به BWP
P0.000267
1 Jump Tom(JUMP) به BZD
$0.0000402
1 Jump Tom(JUMP) به CVE
$0.0018982
1 Jump Tom(JUMP) به DJF
Fr0.00354
1 Jump Tom(JUMP) به DOP
$0.001281
1 Jump Tom(JUMP) به DZD
د.ج0.0026004
1 Jump Tom(JUMP) به FJD
$0.0000452
1 Jump Tom(JUMP) به GNF
Fr0.1739
1 Jump Tom(JUMP) به GTQ
Q0.0001532
1 Jump Tom(JUMP) به GYD
$0.0041876
1 Jump Tom(JUMP) به ISK
kr0.00244

منابع Jump Tom

برای درک عمیق‌ تر Jump Tom، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Jump Tom
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Jump Tom

امروز Jump Tom (JUMP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای JUMP به واحد USD برابر است با 0.00002 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی JUMP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی JUMP نسبت به USD برابر است با $ 0.00002. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Jump Tom چقدر است؟
ارزش بازار JUMP برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش JUMP چقدر است؟
عرضه در گردش JUMP برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت JUMP چقدر بوده است؟
JUMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت JUMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
JUMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات JUMP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JUMP برابر است با $ 729.41K USD.
آیا JUMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد JUMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JUMP مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Jump Tom (JUMP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

