قیمت امروز MESA

قیمت لحظه‌ ای MESA (MESA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MESA به USD برابر با $ 0 برای هر MESA می‌ باشد.

توکن MESA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 118,521 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.73M MESA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MESA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MESA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -8.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 610.49 رسیده است.

اطلاعات بازار MESA (MESA)

ارزش بازار $ 118.52K$ 118.52K $ 118.52K حجم (24 ساعته) $ 610.49$ 610.49 $ 610.49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 118.52K$ 118.52K $ 118.52K سرمایه در گردش 998.73M 998.73M 998.73M عرضه کل 998,730,532.049664 998,730,532.049664 998,730,532.049664

ارزش بازار فعلی MESA برابر است با $ 118.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 610.49. عرضه در گردش MESA برابر است با 998.73M، و عرضه کل آن 998730532.049664 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 118.52K است.