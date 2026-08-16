قیمت امروز Meowpin

قیمت لحظه‌ ای Meowpin (MEOWPIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEOWPIN به USD برابر با $ 0 برای هر MEOWPIN می‌ باشد.

توکن Meowpin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,815 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M MEOWPIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEOWPIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00127197 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEOWPIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +4.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Meowpin (MEOWPIN)

ارزش بازار $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,890,471.755549 999,890,471.755549 999,890,471.755549

ارزش بازار فعلی Meowpin برابر است با $ 32.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEOWPIN برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999890471.755549 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.82K است.