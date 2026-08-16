قیمت امروز MEOWOOD

قیمت لحظه‌ ای MEOWOOD (MEOWOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 315.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEOWOOD به USD برابر با $ 0 برای هر MEOWOOD می‌ باشد.

توکن MEOWOOD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 143,117 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B MEOWOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEOWOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEOWOOD طی یک ساعت گذشته به میزان +72.75% و در هفت روز اخیر به میزان +474.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 140.03K رسیده است.

اطلاعات بازار MEOWOOD (MEOWOOD)

ارزش بازار $ 143.12K$ 143.12K $ 143.12K حجم (24 ساعته) $ 140.03K$ 140.03K $ 140.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 143.12K$ 143.12K $ 143.12K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MEOWOOD برابر است با $ 143.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 140.03K. عرضه در گردش MEOWOOD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 143.12K است.