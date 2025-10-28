ME GUSTAMEGUSTA چیست

ME GUSTA ($MEGUSTA) is a community-driven meme token on the Solana blockchain, based on the legendary Rage Face meme. Developed and supported by A1lon, one of the co-founders of pump.fun, MEGUSTA brings nostalgic internet culture into the world of Web3 and DeFi. The token represents fun, community, and meme culture while providing a transparent and trustworthy foundation with clear tokenomics. MEGUSTA is primarily traded on Raydium and is visible on leading tracking platforms such as DEXScreener and DEXTools. With a total supply of nearly 1 billion tokens and over 600 active holders, the community continues to grow steadily.

منبع ME GUSTA (MEGUSTA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ME GUSTA (USD)

MEGUSTA به ارزهای محلی

توکنومیکس ME GUSTA (MEGUSTA)

درک، توکنومیکس ME GUSTA (MEGUSTA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEGUSTA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ME GUSTA (MEGUSTA) امروز ME GUSTA (MEGUSTA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MEGUSTA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MEGUSTA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MEGUSTA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ME GUSTA چقدر است؟ ارزش بازار MEGUSTA برابر است با $ 79.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MEGUSTA چقدر است؟ عرضه در گردش MEGUSTA برابر است با 997.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEGUSTA چقدر بوده است؟ MEGUSTA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MEGUSTA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MEGUSTA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MEGUSTA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEGUSTA برابر است با -- USD . آیا MEGUSTA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MEGUSTA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEGUSTA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ME GUSTA (MEGUSTA)