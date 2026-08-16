قیمت امروز Manifesting

قیمت لحظه‌ ای Manifesting (MANIFEST) در حال حاضر برابر با $ 0.00797201 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MANIFEST به USD برابر با $ 0.00797201 برای هر MANIFEST می‌ باشد.

توکن Manifesting در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,165,218 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 900.00M MANIFEST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MANIFEST در بازه‌ ای بین $ 0.0074713 (حداقل) و $ 0.0083318 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.053044 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00499372 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MANIFEST طی یک ساعت گذشته به میزان -0.46% و در هفت روز اخیر به میزان -4.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 219.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Manifesting (MANIFEST)

ارزش بازار $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M حجم (24 ساعته) $ 219.92K$ 219.92K $ 219.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M سرمایه در گردش 900.00M 900.00M 900.00M عرضه کل 899,998,527.615579 899,998,527.615579 899,998,527.615579

ارزش بازار فعلی Manifesting برابر است با $ 7.17M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 219.92K. عرضه در گردش MANIFEST برابر است با 900.00M، و عرضه کل آن 899998527.615579 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.17M است.