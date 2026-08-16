قیمت امروز MangaNow

قیمت لحظه‌ ای MangaNow (MGN) در حال حاضر برابر با $ 0.09239 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MGN به USD برابر با $ 0.09239 برای هر MGN می‌ باشد.

توکن MangaNow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,193 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 499.98K MGN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MGN در بازه‌ ای بین $ 0.092381 (حداقل) و $ 0.092916 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.56 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.064922 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MGN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +11.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 81.20 رسیده است.

اطلاعات بازار MangaNow (MGN)

ارزش بازار $ 46.19K$ 46.19K $ 46.19K حجم (24 ساعته) $ 81.20$ 81.20 $ 81.20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.19K$ 46.19K $ 46.19K سرمایه در گردش 499.98K 499.98K 499.98K عرضه کل 499,981.829395 499,981.829395 499,981.829395

ارزش بازار فعلی MangaNow برابر است با $ 46.19K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 81.20. عرضه در گردش MGN برابر است با 499.98K، و عرضه کل آن 499981.829395 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.19K است.