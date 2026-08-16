قیمت امروز LOLGUY

قیمت لحظه‌ ای LOLGUY (LOLGUY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOLGUY به USD برابر با $ 0 برای هر LOLGUY می‌ باشد.

توکن LOLGUY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,210.83 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 842.46M LOLGUY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOLGUY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOLGUY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -47.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LOLGUY (LOLGUY)

ارزش بازار $ 19.21K$ 19.21K $ 19.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.80K$ 22.80K $ 22.80K سرمایه در گردش 842.46M 842.46M 842.46M عرضه کل 999,859,144.13711 999,859,144.13711 999,859,144.13711

ارزش بازار فعلی LOLGUY برابر است با $ 19.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LOLGUY برابر است با 842.46M، و عرضه کل آن 999859144.13711 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.80K است.