قیمت امروز Little John

قیمت لحظه‌ ای Little John (JOHN) در حال حاضر برابر با $ 0.01719516 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JOHN به USD برابر با $ 0.01719516 برای هر JOHN می‌ باشد.

توکن Little John در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,195,155 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B JOHN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JOHN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03086909 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JOHN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 167.50M رسیده است.

اطلاعات بازار Little John (JOHN)

ارزش بازار $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M حجم (24 ساعته) $ 167.50M$ 167.50M $ 167.50M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Little John برابر است با $ 17.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 167.50M. عرضه در گردش JOHN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.20M است.