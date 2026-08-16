قیمت امروز Liora

قیمت لحظه‌ ای Liora (LIORA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIORA به USD برابر با $ 0 برای هر LIORA می‌ باشد.

توکن Liora در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,270.63 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 350.00M LIORA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIORA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.281539 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIORA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Liora (LIORA)

ارزش بازار $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.06K$ 35.06K $ 35.06K سرمایه در گردش 350.00M 350.00M 350.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Liora برابر است با $ 12.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LIORA برابر است با 350.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.06K است.