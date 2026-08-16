قیمت امروز LilyBux

قیمت لحظه‌ ای LilyBux (LILYBUX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LILYBUX به USD برابر با $ 0 برای هر LILYBUX می‌ باشد.

توکن LilyBux در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52,239 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M LILYBUX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LILYBUX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LILYBUX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LilyBux (LILYBUX)

ارزش بازار $ 52.24K$ 52.24K $ 52.24K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 52.24K$ 52.24K $ 52.24K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,986,317.11513 999,986,317.11513 999,986,317.11513

ارزش بازار فعلی LilyBux برابر است با $ 52.24K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LILYBUX برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999986317.11513 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 52.24K است.