قیمت امروز LienFi

قیمت لحظه‌ ای LienFi (LFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LFI به USD برابر با $ 0 برای هر LFI می‌ باشد.

توکن LienFi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,734,082 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 63.00B LFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LFI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LFI طی یک ساعت گذشته به میزان -3.57% و در هفت روز اخیر به میزان -4.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LienFi (LFI)

ارزش بازار $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M سرمایه در گردش 63.00B 63.00B 63.00B عرضه کل 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

ارزش بازار فعلی LienFi برابر است با $ 3.73M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LFI برابر است با 63.00B، و عرضه کل آن 99999999998.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.93M است.