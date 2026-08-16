قیمت امروز KRWQ

قیمت لحظه‌ ای KRWQ (KRWQ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KRWQ به USD برابر با $ 0 برای هر KRWQ می‌ باشد.

توکن KRWQ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,093,075 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.60B KRWQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KRWQ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KRWQ طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +0.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 32.68K رسیده است.

اطلاعات بازار KRWQ (KRWQ)

ارزش بازار $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M حجم (24 ساعته) $ 32.68K$ 32.68K $ 32.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M سرمایه در گردش 1.60B 1.60B 1.60B عرضه کل 1,604,082,737.732445 1,604,082,737.732445 1,604,082,737.732445

ارزش بازار فعلی KRWQ برابر است با $ 1.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 32.68K. عرضه در گردش KRWQ برابر است با 1.60B، و عرضه کل آن 1604082737.732445 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.09M است.