قیمت امروز Kromatika

قیمت لحظه‌ ای Kromatika (KROM) در حال حاضر برابر با $ 0.00326997 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KROM به USD برابر با $ 0.00326997 برای هر KROM می‌ باشد.

توکن Kromatika در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 323,716 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 82.30M KROM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KROM در بازه‌ ای بین $ 0.00292117 (حداقل) و $ 0.0036456 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.265959 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KROM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +7.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.50 رسیده است.

اطلاعات بازار Kromatika (KROM)

ارزش بازار $ 323.72K$ 323.72K $ 323.72K حجم (24 ساعته) $ 60.50$ 60.50 $ 60.50 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 327.01K$ 327.01K $ 327.01K سرمایه در گردش 82.30M 82.30M 82.30M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kromatika برابر است با $ 323.72K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.50. عرضه در گردش KROM برابر است با 82.30M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 327.01K است.