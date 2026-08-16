قیمت امروز KRAQ xStock

قیمت لحظه‌ ای KRAQ xStock (KRAQX) در حال حاضر برابر با $ 9.98 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KRAQX به USD برابر با $ 9.98 برای هر KRAQX می‌ باشد.

توکن KRAQ xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 649,649 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 65.10K KRAQX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KRAQX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 10.74 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 9.78 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KRAQX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 405.57 رسیده است.

اطلاعات بازار KRAQ xStock (KRAQX)

ارزش بازار $ 649.65K$ 649.65K $ 649.65K حجم (24 ساعته) $ 405.57$ 405.57 $ 405.57 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.60M$ 74.60M $ 74.60M سرمایه در گردش 65.10K 65.10K 65.10K عرضه کل 5,061,699.0 5,061,699.0 5,061,699.0

ارزش بازار فعلی KRAQ xStock برابر است با $ 649.65K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 405.57. عرضه در گردش KRAQX برابر است با 65.10K، و عرضه کل آن 5061699.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.60M است.