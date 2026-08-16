قیمت امروز KOTAI

قیمت لحظه‌ ای KOTAI (KTI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KTI به USD برابر با $ 0 برای هر KTI می‌ باشد.

توکن KOTAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,743,009 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 425.33B KTI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KTI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KTI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -13.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KOTAI (KTI)

ارزش بازار $ 16.74M$ 16.74M $ 16.74M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.68M$ 19.68M $ 19.68M سرمایه در گردش 425.33B 425.33B 425.33B عرضه کل 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی KOTAI برابر است با $ 16.74M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KTI برابر است با 425.33B، و عرضه کل آن 500000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.68M است.