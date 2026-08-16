قیمت امروز Knight Core

قیمت لحظه‌ ای Knight Core (KNIGHT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KNIGHT به USD برابر با $ 0 برای هر KNIGHT می‌ باشد.

توکن Knight Core در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 622,667 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 961.40M KNIGHT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KNIGHT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00142108 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KNIGHT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.47% و در هفت روز اخیر به میزان +1.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 27.37K رسیده است.

اطلاعات بازار Knight Core (KNIGHT)

ارزش بازار $ 622.67K$ 622.67K $ 622.67K حجم (24 ساعته) $ 27.37K$ 27.37K $ 27.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 622.67K$ 622.67K $ 622.67K سرمایه در گردش 961.40M 961.40M 961.40M عرضه کل 961,399,554.213872 961,399,554.213872 961,399,554.213872

ارزش بازار فعلی Knight Core برابر است با $ 622.67K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 27.37K. عرضه در گردش KNIGHT برابر است با 961.40M، و عرضه کل آن 961399554.213872 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 622.67K است.