قیمت امروز KiboShib

قیمت لحظه‌ ای KiboShib (KIBSHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KIBSHI به USD برابر با $ 0 برای هر KIBSHI می‌ باشد.

توکن KiboShib در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,689,789 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00T KIBSHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KIBSHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KIBSHI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +6.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KiboShib (KIBSHI)

ارزش بازار $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M سرمایه در گردش 1.00T 1.00T 1.00T عرضه کل 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی KiboShib برابر است با $ 1.69M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KIBSHI برابر است با 1.00T، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.69M است.