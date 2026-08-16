قیمت امروز isometric

قیمت لحظه‌ ای isometric (ISO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ISO به USD برابر با $ 0 برای هر ISO می‌ باشد.

توکن isometric در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 131,910 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M ISO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ISO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ISO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.43% و در هفت روز اخیر به میزان +12.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.38K رسیده است.

اطلاعات بازار isometric (ISO)

ارزش بازار $ 131.91K$ 131.91K $ 131.91K حجم (24 ساعته) $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 131.91K$ 131.91K $ 131.91K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,927,541.610783 999,927,541.610783 999,927,541.610783

ارزش بازار فعلی isometric برابر است با $ 131.91K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.38K. عرضه در گردش ISO برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999927541.610783 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 131.91K است.