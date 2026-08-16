قیمت امروز Inverse USD

قیمت لحظه‌ ای Inverse USD (INVUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.988676 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INVUSD به USD برابر با $ 0.988676 برای هر INVUSD می‌ باشد.

توکن Inverse USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 99,700 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.35K INVUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INVUSD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.998941 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.704859 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INVUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 129.95 رسیده است.

اطلاعات بازار Inverse USD (INVUSD)

ارزش بازار $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K حجم (24 ساعته) $ 129.95$ 129.95 $ 129.95 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K سرمایه در گردش 100.35K 100.35K 100.35K عرضه کل 100,345.8293996137 100,345.8293996137 100,345.8293996137

ارزش بازار فعلی Inverse USD برابر است با $ 99.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 129.95. عرضه در گردش INVUSD برابر است با 100.35K، و عرضه کل آن 100345.8293996137 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 99.70K است.