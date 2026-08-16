قیمت امروز IMGN Labs

قیمت لحظه‌ ای IMGN Labs (IMGN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IMGN به USD برابر با $ 0 برای هر IMGN می‌ باشد.

توکن IMGN Labs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 621,326 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B IMGN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IMGN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00793828 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IMGN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -9.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.61K رسیده است.

اطلاعات بازار IMGN Labs (IMGN)

ارزش بازار $ 621.33K$ 621.33K $ 621.33K حجم (24 ساعته) $ 2.61K$ 2.61K $ 2.61K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 621.33K$ 621.33K $ 621.33K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی IMGN Labs برابر است با $ 621.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.61K. عرضه در گردش IMGN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 621.33K است.