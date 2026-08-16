قیمت امروز IDLE Protocol

قیمت لحظه‌ ای IDLE Protocol (IDLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IDLE به USD برابر با $ 0 برای هر IDLE می‌ باشد.

توکن IDLE Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 85,270 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 894.45M IDLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IDLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00183869 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IDLE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +17.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار IDLE Protocol (IDLE)

ارزش بازار $ 85.27K$ 85.27K $ 85.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 85.27K$ 85.27K $ 85.27K سرمایه در گردش 894.45M 894.45M 894.45M عرضه کل 894,447,932.506475 894,447,932.506475 894,447,932.506475

ارزش بازار فعلی IDLE Protocol برابر است با $ 85.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IDLE برابر است با 894.45M، و عرضه کل آن 894447932.506475 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 85.27K است.