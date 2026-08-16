قیمت امروز Hyperware

قیمت لحظه‌ ای Hyperware (HYPR) در حال حاضر برابر با $ 0.00641779 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYPR به USD برابر با $ 0.00641779 برای هر HYPR می‌ باشد.

توکن Hyperware در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 391,763 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 61.04M HYPR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYPR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0401776 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00641567 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYPR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.63 رسیده است.

اطلاعات بازار Hyperware (HYPR)

ارزش بازار $ 391.76K$ 391.76K $ 391.76K حجم (24 ساعته) $ 10.63$ 10.63 $ 10.63 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M سرمایه در گردش 61.04M 61.04M 61.04M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hyperware برابر است با $ 391.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.63. عرضه در گردش HYPR برابر است با 61.04M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.42M است.