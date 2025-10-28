Hyperbeat USDTHBUSDT چیست

پیش‌ بینی قیمت Hyperbeat USDT (USD)

ارزش Hyperbeat USDT (HBUSDT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hyperbeat USDT (HBUSDT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hyperbeat USDT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hyperbeat USDT را بررسی کنید!

HBUSDT به ارزهای محلی

توکنومیکس Hyperbeat USDT (HBUSDT)

درک، توکنومیکس Hyperbeat USDT (HBUSDT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HBUSDT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hyperbeat USDT (HBUSDT) امروز Hyperbeat USDT (HBUSDT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HBUSDT به واحد USD برابر است با 1.078 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HBUSDT نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.078 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HBUSDT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Hyperbeat USDT چقدر است؟ ارزش بازار HBUSDT برابر است با $ 129.35M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HBUSDT چقدر است؟ عرضه در گردش HBUSDT برابر است با 119.91M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HBUSDT چقدر بوده است؟ HBUSDT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.27 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HBUSDT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HBUSDT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.701228 USD رسید. حجم معاملات HBUSDT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HBUSDT برابر است با -- USD . آیا HBUSDT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HBUSDT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HBUSDT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hyperbeat USDT (HBUSDT)