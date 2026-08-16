قیمت امروز Hyperbeat LST Vault

قیمت لحظه‌ ای Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) در حال حاضر برابر با $ 56.55 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LSTHYPE به USD برابر با $ 56.55 برای هر LSTHYPE می‌ باشد.

توکن Hyperbeat LST Vault در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,340,271 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 76.69K LSTHYPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LSTHYPE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 78.91 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 21.28 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LSTHYPE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 27.12 رسیده است.

اطلاعات بازار Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE)

ارزش بازار $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M حجم (24 ساعته) $ 27.12$ 27.12 $ 27.12 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M سرمایه در گردش 76.69K 76.69K 76.69K عرضه کل 76,687.54006648294 76,687.54006648294 76,687.54006648294

ارزش بازار فعلی Hyperbeat LST Vault برابر است با $ 4.34M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 27.12. عرضه در گردش LSTHYPE برابر است با 76.69K، و عرضه کل آن 76687.54006648294 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.34M است.