قیمت امروز Hosico

قیمت لحظه‌ ای Hosico (HOSICO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOSICO به USD برابر با $ 0 برای هر HOSICO می‌ باشد.

توکن Hosico در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 682,865 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.88M HOSICO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOSICO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.075044 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOSICO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +16.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 21.78K رسیده است.

اطلاعات بازار Hosico (HOSICO)

ارزش بازار $ 682.87K$ 682.87K $ 682.87K حجم (24 ساعته) $ 21.78K$ 21.78K $ 21.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 682.87K$ 682.87K $ 682.87K سرمایه در گردش 999.88M 999.88M 999.88M عرضه کل 999,878,178.0 999,878,178.0 999,878,178.0

ارزش بازار فعلی Hosico برابر است با $ 682.87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 21.78K. عرضه در گردش HOSICO برابر است با 999.88M، و عرضه کل آن 999878178.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 682.87K است.