قیمت امروز Hoodbird

قیمت لحظه‌ ای Hoodbird (HOODBIRD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOODBIRD به USD برابر با $ 0 برای هر HOODBIRD می‌ باشد.

توکن Hoodbird در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,826.71 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B HOODBIRD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOODBIRD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOODBIRD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -2.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hoodbird (HOODBIRD)

ارزش بازار $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hoodbird برابر است با $ 12.83K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOODBIRD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.83K است.