قیمت امروز hi Dollar

قیمت لحظه‌ ای hi Dollar (HI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HI به USD برابر با $ 0 برای هر HI می‌ باشد.

توکن hi Dollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,194,501 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 65.86B HI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.57 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -25.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار hi Dollar (HI)

ارزش بازار $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M سرمایه در گردش 65.86B 65.86B 65.86B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی hi Dollar برابر است با $ 1.19M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HI برابر است با 65.86B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.81M است.