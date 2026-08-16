قیمت امروز Helios Blockchain

قیمت لحظه‌ ای Helios Blockchain (HLS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HLS به USD برابر با $ 0 برای هر HLS می‌ باشد.

توکن Helios Blockchain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 391,352 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 906.43M HLS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HLS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01323153 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HLS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.54 رسیده است.

اطلاعات بازار Helios Blockchain (HLS)

ارزش بازار $ 391.35K$ 391.35K $ 391.35K حجم (24 ساعته) $ 5.54$ 5.54 $ 5.54 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 906.68K$ 906.68K $ 906.68K سرمایه در گردش 906.43M 906.43M 906.43M عرضه کل 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Helios Blockchain برابر است با $ 391.35K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.54. عرضه در گردش HLS برابر است با 906.43M، و عرضه کل آن 2100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 906.68K است.