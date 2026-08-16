قیمت امروز grantr

قیمت لحظه‌ ای grantr (GRANTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRANTR به USD برابر با $ 0 برای هر GRANTR می‌ باشد.

توکن grantr در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,334 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B GRANTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRANTR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRANTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار grantr (GRANTR)

ارزش بازار $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی grantr برابر است با $ 25.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GRANTR برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.33K است.