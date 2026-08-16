قیمت امروز Giggle Panda

قیمت لحظه‌ ای Giggle Panda (GIGL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GIGL به USD برابر با $ 0 برای هر GIGL می‌ باشد.

توکن Giggle Panda در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,789 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 884.04M GIGL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GIGL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0063259 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GIGL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان +1.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Giggle Panda (GIGL)

ارزش بازار $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K سرمایه در گردش 884.04M 884.04M 884.04M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Giggle Panda برابر است با $ 31.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GIGL برابر است با 884.04M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.79K است.