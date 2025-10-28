GEI BEARGEI چیست

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation. GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity. The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network's high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity. Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem. The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input. Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy. Whether you're a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

منبع GEI BEAR (GEI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GEI BEAR (USD)

ارزش GEI BEAR (GEI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GEI BEAR (GEI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GEI BEAR را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GEI BEAR را بررسی کنید!

GEI به ارزهای محلی

توکنومیکس GEI BEAR (GEI)

درک، توکنومیکس GEI BEAR (GEI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GEI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GEI BEAR (GEI) امروز GEI BEAR (GEI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GEI به واحد USD برابر است با 0.00343245 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GEI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00343245 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GEI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GEI BEAR چقدر است؟ ارزش بازار GEI برابر است با $ 238.68K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GEI چقدر است؟ عرضه در گردش GEI برابر است با 69.42M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GEI چقدر بوده است؟ GEI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00821529 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GEI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GEI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00139935 USD رسید. حجم معاملات GEI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GEI برابر است با -- USD . آیا GEI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GEI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GEI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GEI BEAR (GEI)