قیمت امروز Galiano

قیمت لحظه‌ ای Galiano (GALI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GALI به USD برابر با $ 0 برای هر GALI می‌ باشد.

توکن Galiano در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,580 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 529.99M GALI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GALI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0011035 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GALI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -22.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Galiano (GALI)

ارزش بازار $ 33.58K$ 33.58K $ 33.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.76K$ 74.76K $ 74.76K سرمایه در گردش 529.99M 529.99M 529.99M عرضه کل 1,179,987,874.198701 1,179,987,874.198701 1,179,987,874.198701

ارزش بازار فعلی Galiano برابر است با $ 33.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GALI برابر است با 529.99M، و عرضه کل آن 1179987874.198701 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.76K است.