قیمت امروز Froggie

قیمت لحظه‌ ای Froggie (FROGGIE) در حال حاضر برابر با $ 0.00622751 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FROGGIE به USD برابر با $ 0.00622751 برای هر FROGGIE می‌ باشد.

توکن Froggie در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,227,386 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B FROGGIE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FROGGIE در بازه‌ ای بین $ 0.00620569 (حداقل) و $ 0.00625014 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.071032 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00255167 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FROGGIE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.30% و در هفت روز اخیر به میزان +0.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 63.98K رسیده است.

اطلاعات بازار Froggie (FROGGIE)

ارزش بازار $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M حجم (24 ساعته) $ 63.98K$ 63.98K $ 63.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Froggie برابر است با $ 6.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.98K. عرضه در گردش FROGGIE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.23M است.