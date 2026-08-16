قیمت امروز FreeRossDAO

قیمت لحظه‌ ای FreeRossDAO (FREE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FREE به USD برابر با $ 0 برای هر FREE می‌ باشد.

توکن FreeRossDAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 291,087 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.72B FREE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FREE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01386973 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FREE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -0.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FreeRossDAO (FREE)

ارزش بازار $ 291.09K$ 291.09K $ 291.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 291.09K$ 291.09K $ 291.09K سرمایه در گردش 7.72B 7.72B 7.72B عرضه کل 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893

ارزش بازار فعلی FreeRossDAO برابر است با $ 291.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FREE برابر است با 7.72B، و عرضه کل آن 9287305927.354893 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 291.09K است.