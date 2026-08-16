قیمت امروز fredwilson

قیمت لحظه‌ ای fredwilson (FREDWILSON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FREDWILSON به USD برابر با $ 0 برای هر FREDWILSON می‌ باشد.

توکن fredwilson در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,892 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B FREDWILSON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FREDWILSON در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FREDWILSON طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار fredwilson (FREDWILSON)

ارزش بازار $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی fredwilson برابر است با $ 25.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FREDWILSON برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.89K است.