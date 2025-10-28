قیمت لحظه‌ ای Fox inu امروز برابر است با 0.00321574 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FINU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FINU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Fox inu امروز برابر است با 0.00321574 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FINU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FINU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Fox inu

قیمت Fox inu (FINU)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FINU به USD:

$0.00320074
-9.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Fox inu (FINU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:43:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Fox inu (FINU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00314452
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00357322
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00314452
$ 0.00357322
$ 0.00865818
$ 0.00134613
+0.87%

-8.66%

+18.41%

+18.41%

قیمت لحظه‌ ای Fox inu (FINU) برابر است با $0.00321574. در 24 ساعت گذشته، FINU در بازه قیمتی حداقل $ 0.00314452 تا حداکثر $ 0.00357322 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FINU برابر با $ 0.00865818 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00134613 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FINU در یک ساعت گذشته +0.87%، در 24 ساعت گذشته -8.66% و در 7 روز گذشته +18.41% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Fox inu (FINU)

$ 316.43K
$ 316.43K$ 316.43K

--
----

$ 316.43K
$ 316.43K$ 316.43K

98.86M
98.86M 98.86M

98,862,777.11371821
98,862,777.11371821 98,862,777.11371821

ارزش بازار فعلی Fox inu برابر است با $ 316.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FINU برابر است با 98.86M، و عرضه کل آن 98862777.11371821 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 316.43K است.

تاریخچه قیمت Fox inu (FINU) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Fox inu به USD به میزان $ -0.000305045704580641 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Fox inu به USD به میزان $ -0.0016345169 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Fox inu به USD به میزان $ +0.0003714398 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Fox inu به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000305045704580641-8.66%
30 روز$ -0.0016345169-50.82%
60 روز$ +0.0003714398+11.55%
90 روز$ 0--

Fox inuFINU چیست

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Fox inu (USD)

ارزش Fox inu (FINU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fox inu (FINU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fox inu را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Fox inu را بررسی کنید!

FINU به ارزهای محلی

توکنومیکس Fox inu (FINU)

درک، توکنومیکس Fox inu (FINU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FINU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Fox inu (FINU)

امروز Fox inu (FINU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FINU به واحد USD برابر است با 0.00321574 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FINU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FINU نسبت به USD برابر است با $ 0.00321574. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Fox inu چقدر است؟
ارزش بازار FINU برابر است با $ 316.43K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FINU چقدر است؟
عرضه در گردش FINU برابر است با 98.86M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FINU چقدر بوده است؟
FINU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00865818 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FINU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FINU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00134613 USD رسید.
حجم معاملات FINU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FINU برابر است با -- USD.
آیا FINU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FINU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FINU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:43:02 (UTC+8)

