Fox inuFINU چیست

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It's a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

پیش‌ بینی قیمت Fox inu (USD)

ارزش Fox inu (FINU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fox inu (FINU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fox inu را بررسی کنید.

FINU به ارزهای محلی

توکنومیکس Fox inu (FINU)

درک، توکنومیکس Fox inu (FINU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FINU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Fox inu (FINU) امروز Fox inu (FINU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FINU به واحد USD برابر است با 0.00321574 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FINU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00321574 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FINU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Fox inu چقدر است؟ ارزش بازار FINU برابر است با $ 316.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FINU چقدر است؟ عرضه در گردش FINU برابر است با 98.86M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FINU چقدر بوده است؟ FINU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00865818 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FINU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FINU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00134613 USD رسید. حجم معاملات FINU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FINU برابر است با -- USD . آیا FINU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FINU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FINU مراجعه کنید.

