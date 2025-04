FLOPPAFLOPPA چیست

Floppa was born in the trenches with one mission: to make them great again. With our innovative Raid2Earn airdrop tech, community members earn $FLOPPA tokens by engaging with main account tweets and community posts. It’s simple: join, raid, and accumulate stripes that convert into a share of the $FLOPPA airdrop. Our goal is to empower users to drive change, build a vibrant crypto community, and rise together. Join the movement at floppa.meme.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع FLOPPA (FLOPPA) وب سایت رسمی