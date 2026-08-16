قیمت امروز Five Year Cycle

قیمت لحظه‌ ای Five Year Cycle ($FYC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $FYC به USD برابر با $ 0 برای هر $FYC می‌ باشد.

توکن Five Year Cycle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,246 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B $FYC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $FYC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $FYC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -3.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Five Year Cycle ($FYC)

ارزش بازار $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Five Year Cycle برابر است با $ 28.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $FYC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.25K است.