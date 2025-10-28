قیمت لحظه‌ ای Felysyum امروز برابر است با 0.345075 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FELY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FELY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Felysyum امروز برابر است با 0.345075 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FELY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FELY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Felysyum (FELY)

$0.345075
-0.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Felysyum (FELY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:00:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Felysyum (FELY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.34439
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.350336
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.34439
$ 0.350336
$ 0.356321
$ 0.240519
-0.57%

-0.85%

-0.56%

-0.56%

قیمت لحظه‌ ای Felysyum (FELY) برابر است با $0.345075. در 24 ساعت گذشته، FELY در بازه قیمتی حداقل $ 0.34439 تا حداکثر $ 0.350336 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FELY برابر با $ 0.356321 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.240519 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FELY در یک ساعت گذشته -0.57%، در 24 ساعت گذشته -0.85% و در 7 روز گذشته -0.56% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Felysyum (FELY)

$ 15.20M
--
$ 173.67M
43.77M
500,000,000.0
ارزش بازار فعلی Felysyum برابر است با $ 15.20M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FELY برابر است با 43.77M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 173.67M است.

تاریخچه قیمت Felysyum (FELY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Felysyum به USD به میزان $ -0.0029923266550935 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Felysyum به USD به میزان $ +0.0112448900 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Felysyum به USD به میزان $ +0.0880645893 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Felysyum به USD به میزان $ +0.0872943595348885 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0029923266550935-0.85%
30 روز$ +0.0112448900+3.26%
60 روز$ +0.0880645893+25.52%
90 روز$ +0.0872943595348885+33.86%

FelysyumFELY چیست

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Felysyum (USD)

ارزش Felysyum (FELY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Felysyum (FELY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Felysyum را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Felysyum را بررسی کنید!

FELY به ارزهای محلی

توکنومیکس Felysyum (FELY)

درک، توکنومیکس Felysyum (FELY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FELY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Felysyum (FELY)

امروز Felysyum (FELY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FELY به واحد USD برابر است با 0.345075 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FELY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FELY نسبت به USD برابر است با $ 0.345075. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Felysyum چقدر است؟
ارزش بازار FELY برابر است با $ 15.20M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FELY چقدر است؟
عرضه در گردش FELY برابر است با 43.77M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FELY چقدر بوده است؟
FELY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.356321 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FELY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FELY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.240519 USD رسید.
حجم معاملات FELY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FELY برابر است با -- USD.
آیا FELY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FELY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FELY مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Felysyum (FELY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

