FelysyumFELY چیست

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

پیش‌ بینی قیمت Felysyum (USD)

ارزش Felysyum (FELY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Felysyum (FELY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Felysyum را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Felysyum را بررسی کنید!

FELY به ارزهای محلی

توکنومیکس Felysyum (FELY)

درک، توکنومیکس Felysyum (FELY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FELY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Felysyum (FELY) امروز Felysyum (FELY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FELY به واحد USD برابر است با 0.345075 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FELY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.345075 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FELY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Felysyum چقدر است؟ ارزش بازار FELY برابر است با $ 15.20M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FELY چقدر است؟ عرضه در گردش FELY برابر است با 43.77M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FELY چقدر بوده است؟ FELY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.356321 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FELY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FELY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.240519 USD رسید. حجم معاملات FELY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FELY برابر است با -- USD . آیا FELY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FELY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FELY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Felysyum (FELY)