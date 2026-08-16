قیمت امروز febu

قیمت لحظه‌ ای febu (FEBU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FEBU به USD برابر با $ 0 برای هر FEBU می‌ باشد.

توکن febu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 389,803 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 994.18M FEBU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FEBU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0092188 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FEBU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -41.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 117.79K رسیده است.

اطلاعات بازار febu (FEBU)

ارزش بازار $ 389.80K$ 389.80K $ 389.80K حجم (24 ساعته) $ 117.79K$ 117.79K $ 117.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 389.80K$ 389.80K $ 389.80K سرمایه در گردش 994.18M 994.18M 994.18M عرضه کل 994,179,035.034465 994,179,035.034465 994,179,035.034465

ارزش بازار فعلی febu برابر است با $ 389.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 117.79K. عرضه در گردش FEBU برابر است با 994.18M، و عرضه کل آن 994179035.034465 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 389.80K است.