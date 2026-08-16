قیمت امروز evaETH

قیمت لحظه‌ ای evaETH (EVAETH) در حال حاضر برابر با $ 1,929.05 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVAETH به USD برابر با $ 1,929.05 برای هر EVAETH می‌ باشد.

توکن evaETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,029 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.01 EVAETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVAETH در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2,140.98 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,552.6 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVAETH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 367.55 رسیده است.

اطلاعات بازار evaETH (EVAETH)

ارزش بازار $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K حجم (24 ساعته) $ 367.55$ 367.55 $ 367.55 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K سرمایه در گردش 1.01 1.01 1.01 عرضه کل 1.011876453288272 1.011876453288272 1.011876453288272

ارزش بازار فعلی evaETH برابر است با $ 29.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 367.55. عرضه در گردش EVAETH برابر است با 1.01، و عرضه کل آن 1.011876453288272 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.03K است.