قیمت امروز eSui Dollar

قیمت لحظه‌ ای eSui Dollar (SUIUSDE) در حال حاضر برابر با $ 0.998919 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUIUSDE به USD برابر با $ 0.998919 برای هر SUIUSDE می‌ باشد.

توکن eSui Dollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,081,977 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.10M SUIUSDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUIUSDE در بازه‌ ای بین $ 0.998861 (حداقل) و $ 0.999239 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.062 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.978642 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUIUSDE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.93K رسیده است.

اطلاعات بازار eSui Dollar (SUIUSDE)

ارزش بازار $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M حجم (24 ساعته) $ 16.93K$ 16.93K $ 16.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M سرمایه در گردش 13.10M 13.10M 13.10M عرضه کل 13,096,208.621346 13,096,208.621346 13,096,208.621346

ارزش بازار فعلی eSui Dollar برابر است با $ 13.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.93K. عرضه در گردش SUIUSDE برابر است با 13.10M، و عرضه کل آن 13096208.621346 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.08M است.