قیمت امروز Epitaph AI

قیمت لحظه‌ ای Epitaph AI (EPITAPH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EPITAPH به USD برابر با $ 0 برای هر EPITAPH می‌ باشد.

توکن Epitaph AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,524.52 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B EPITAPH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EPITAPH در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EPITAPH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Epitaph AI (EPITAPH)

ارزش بازار $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Epitaph AI برابر است با $ 19.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EPITAPH برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.52K است.