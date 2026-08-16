قیمت امروز Eliza

قیمت لحظه‌ ای Eliza (ELIZA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELIZA به USD برابر با $ 0 برای هر ELIZA می‌ باشد.

توکن Eliza در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 116,436 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M ELIZA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELIZA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.165555 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELIZA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -1.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22.09 رسیده است.

اطلاعات بازار Eliza (ELIZA)

ارزش بازار $ 116.44K$ 116.44K $ 116.44K حجم (24 ساعته) $ 22.09$ 22.09 $ 22.09 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.44K$ 116.44K $ 116.44K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,997,750.54 999,997,750.54 999,997,750.54

ارزش بازار فعلی Eliza برابر است با $ 116.44K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.09. عرضه در گردش ELIZA برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999997750.54 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.44K است.