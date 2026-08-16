قیمت امروز Elderglade

قیمت لحظه‌ ای Elderglade (ELDE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELDE به USD برابر با $ 0 برای هر ELDE می‌ باشد.

توکن Elderglade در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,389.07 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 212.06M ELDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELDE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.258907 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELDE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -2.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Elderglade (ELDE)

ارزش بازار $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.00K$ 21.00K $ 21.00K سرمایه در گردش 212.06M 212.06M 212.06M عرضه کل 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

ارزش بازار فعلی Elderglade برابر است با $ 14.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ELDE برابر است با 212.06M، و عرضه کل آن 400000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.00K است.