قیمت امروز EarthMeta

قیمت لحظه‌ ای EarthMeta (EMT) در حال حاضر برابر با $ 0.00192054 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EMT به USD برابر با $ 0.00192054 برای هر EMT می‌ باشد.

توکن EarthMeta در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,033,045 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.10B EMT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EMT در بازه‌ ای بین $ 0.00191997 (حداقل) و $ 0.00195086 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00316268 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00191997 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EMT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 421.60 رسیده است.

اطلاعات بازار EarthMeta (EMT)

ارزش بازار $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M حجم (24 ساعته) $ 421.60$ 421.60 $ 421.60 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M سرمایه در گردش 2.10B 2.10B 2.10B عرضه کل 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

ارزش بازار فعلی EarthMeta برابر است با $ 4.03M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 421.60. عرضه در گردش EMT برابر است با 2.10B، و عرضه کل آن 2100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.03M است.